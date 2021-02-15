В Челябинске бывшего начальника электролаборатории будут судить за коммерческий подкуп

Бывшего начальника электролаборатории Челябинска будут судить по обвинению в получении коммерческого подкупа в крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, в 2019-2020 гг. обвиняемый проводил технические испытания эклектроизделий, в результате которых выдал протоколы испытаний изоляции кабеля коммерческой организации, производившей монтаж системы элекроснабжения на объекте воздушного транспорта в рамках исполнения государственного контракта.

При этом он скрыл от собственника лаборатории оказание данных услуг, поэтому деньги лаборатория не получила.

От представителя коммерческой организации, в отношении которого также расследуется уголовное дело, обвиняемый получил более 280 тыс. руб.