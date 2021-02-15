В Новосибирске и Томске задержали "финансистов" террористической ячейки

ФСБ задержала участников межрегиональной ячейки международной террористической организации "Катиба Таухид валь — Джихад" (запрещена в России) в Новосибирске и Томске.

Подозреваемые в 2020 году периодически осуществляли перевод крупных сумм на банковские карты, которые использовались для нужд организации.

Возбуждено уголовное дело. Задержанные - гражданин РФ и гражданин одной из стран ближнего зарубежья – арестованы, передает Regnum.

В прошлом году ФСБ задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Член законспирированной ячейки перечислил более 25 млн рублей.