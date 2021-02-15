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Происшествия Свердловская область
аукционный молоток (2018) | Фото: Cryptonovosti.com

Виновник ДТП на федеральной дороге "Иртыш" заплатит 50 тысяч рублей пострадавшей несовершеннолетней

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил требования прокуратуры и взыскал с виновника ДТП на федеральной дороге "Иртыш" 50 тыс. руб. моральной компенсации в пользу пострадавшей несовершеннолетней.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, авария произошла 29 июня 2019 г. Водитель большегруза "ДАФ" с полуприцепом двигался по автодороге в сторону Омска. Грубо нарушив правила ПДД, он допустил столкновение в "Рено Сандеро", которое двигалось с ним в одном направлении. В результате легковое авто несколько раз перевернулось и улетело в кювет. За его рулем был законный представитель пострадавшей. Всего в машине находились двое взрослых и трое несовершеннолетних. 12-летняя девочка, находящаяся на заднем сидении, получила травмы в области грудной клетки и живота, не говоря уже о сильном страхе и стрессе.

По итогам проверки, прокуратура Дзержинского района направила исковое заявление в суд, для взыскания в пользу пострадавшей компенсации морального вреда. Исковое требование было удовлетворено. Решение суда пока не вступило в законную силу.

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Виновник ДТП на федеральной дороге "Иртыш" заплатит 50 тысяч рублей пострадавшей несовершеннолетней

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Теги: Иртыш, ДТП, компенсация, несовершеннолетняя



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