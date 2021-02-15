15 Февраля 2021
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Общество За рубежом
принц Гарри Меган Маркл (2019) | Фото:youtube.com

Принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка

Младший сын принцессы Дианы Гарри и его жена, актриса Меган Маркл объявили о скором прибавлении в семье – пара ждет второго ребенка. Официальный представитель герцога и герцогини Сассекских сообщил прессе: "Мы можем подтвердить, что Арчи (сын пары – прим. ред.) будет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские очень рады, что ждут второго ребенка".

Сыну Гарри и Меган всего полтора года. В ноябре 2020 года Маркл написала статью для New York Times, в которой сообщила, что уже после рождения Арчи пережила выкидыш.

Британские придворные репортеры обратили внимание на то, что супруги, скорее всего, не случайно выбрали для объявления о беременности Маркл 14 февраля: в этот день 37 лет назад принцесса Диана объявила, что беременна вторым ребенком, то есть Гарри.

Фотограф Мисан Гарриман по случаю новостей поделилась официальной фотографией пары, на которой изображена беременная Меган.

В букингемском дворце уже отреагировали на эту новость: официальный представитель королевы Елизаветы II заявил, что вся семья Гарри очень рада таким новостям. Стоит отметить, что почти сразу после рождения первенца Гарри и Меган буквально сбежали от королевского двора из Лондона, перебравшись в США. Этот отказ от исполнения королевских обязанностей даже называли Мегзит – по аналогии с Брекзитом. При рождении Арчи не получил никаких титулов – его родители дали понять, что не желают для ребенка придворной жизни. Тем не менее, первенец Гарри и Меган является седьмым в очереди на британский престол, а его младший брат или сестра станет восьмым.

Интересно, что в одном из интервью Гарри и Меган заявляли, что очень беспокоятся о перенаселенности планеты и нехватке ресурсов, поэтому могут позволить себе иметь только двух детей.

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Принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка

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Теги: меган маркл, принц гарри, британская королевская семья, беременность и роды



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