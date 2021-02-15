Принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка

Младший сын принцессы Дианы Гарри и его жена, актриса Меган Маркл объявили о скором прибавлении в семье – пара ждет второго ребенка. Официальный представитель герцога и герцогини Сассекских сообщил прессе: "Мы можем подтвердить, что Арчи (сын пары – прим. ред.) будет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские очень рады, что ждут второго ребенка".

Сыну Гарри и Меган всего полтора года. В ноябре 2020 года Маркл написала статью для New York Times, в которой сообщила, что уже после рождения Арчи пережила выкидыш.

Британские придворные репортеры обратили внимание на то, что супруги, скорее всего, не случайно выбрали для объявления о беременности Маркл 14 февраля: в этот день 37 лет назад принцесса Диана объявила, что беременна вторым ребенком, то есть Гарри.

Фотограф Мисан Гарриман по случаю новостей поделилась официальной фотографией пары, на которой изображена беременная Меган.

Meg, I was there at your wedding to witness this love story begin, and my friend, I am honoured to capture it grow. Congratulations to The Duke and Duchess of Sussex on this joyous news!#remoteshoot #shotonipad #shotbymisan pic.twitter.com/3iSYjydVj9 — Misan Harriman (@misanharriman) February 14, 2021

В букингемском дворце уже отреагировали на эту новость: официальный представитель королевы Елизаветы II заявил, что вся семья Гарри очень рада таким новостям. Стоит отметить, что почти сразу после рождения первенца Гарри и Меган буквально сбежали от королевского двора из Лондона, перебравшись в США. Этот отказ от исполнения королевских обязанностей даже называли Мегзит – по аналогии с Брекзитом. При рождении Арчи не получил никаких титулов – его родители дали понять, что не желают для ребенка придворной жизни. Тем не менее, первенец Гарри и Меган является седьмым в очереди на британский престол, а его младший брат или сестра станет восьмым.

Интересно, что в одном из интервью Гарри и Меган заявляли, что очень беспокоятся о перенаселенности планеты и нехватке ресурсов, поэтому могут позволить себе иметь только двух детей.