Глава дептруда Тюменской области перешла на работу в Москву

Руководитель департамента труда Тюменской области Надежда Мазуркевич покинула пост. Она переезжает в Москву, будет работать в городском правительстве, сообщили Накануне.RU в департаменте.

До назначения нового руководителя департамента его обязанности будет исполнять заместитель директора Ольга Филипенко.

Мазуркевич возглавляла Тюменскую службу занятости с 2017 г. По результатам оценки качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения, а также имиджевых характеристик органов службы занятости Тюменская область признана одним из регионов-лидеров.