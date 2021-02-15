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Общество Тюменская область
Совещание по нацпроектам в Тюмени (2019) | Фото: Накануне.RU

Глава дептруда Тюменской области перешла на работу в Москву

Руководитель департамента труда Тюменской области Надежда Мазуркевич покинула пост. Она переезжает в Москву, будет работать в городском правительстве, сообщили Накануне.RU в департаменте.
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До назначения нового руководителя департамента его обязанности будет исполнять заместитель директора Ольга Филипенко.

Мазуркевич возглавляла Тюменскую службу занятости с 2017 г. По результатам оценки качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения, а также имиджевых характеристик органов службы занятости Тюменская область признана одним из регионов-лидеров.

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Глава дептруда Тюменской области перешла на работу в Москву

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Теги: департамент труда и занятости населения, Надежда Мазуркевич



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Ранее 20.09.2017 07:46 Мск В Тюменской области назначили руководителя департамента труда и занятости населения

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