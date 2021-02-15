Замминистра экономики Свердловской области перешел в мэрию Екатеринбурга

Заместитель министра экономики Свердловской области Андрей Корюков ушел с должности в региональном правительстве. Информацию об этом Накануне.RU подтвердил источник в мэрии Екатеринбурга, знакомый с ситуацией.

По словам инсайдера, с сегодняшнего дня Корюков приступил к обязанностям вице-мэра Екатеринбурга по экономике.

С 1991 по 1997 гг. Андрей Корюков работал ведущим экономистом финансового отдела в ЗАО "Наш дом". Осенью 1997 г. перешел работать в администрацию Екатеринбурга. За это время он занимал посты: зампредседателя Комитета по экономике, замначальника Финансово-бюджетного управления, руководитель Финансово-бюджетного управления екатеринбургской администрации и Департамент финансов администрации Екатеринбурга.

С 2016 г. также являлся замглавой екатеринбургской администрации по стратегическому планированию, финансам и вопросам экономики и руководителем Контрольно-ревизионного управления, департамента финансов, департамента экономики.