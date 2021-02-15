Медведев показал фонарь, но заявил, что он в поддержку Греты Тунберг, а не Навального

Экс-премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал в Instagram-блоге подборку заснеженных уличных фонарей из Подмосковья. По совпадению именно в это время – вечером в воскресенье – сторонники Алексея Навального проводили акцию, в ходе которой выходили на улицы и светили фонариками.

Некоторые пользователи и СМИ увидели в этой публикации зампреда Совета безопасности России скрытую поддержку оппозиционеру. Один из пользователей даже спросил Медведева: "Дмитрий Анатольевич, на "Дожде" сказали, что это Вы так поучаствовали в акции в поддержку Навального, снимая фонари". На это бывший президент ответил так: "Ошиблись, это в поддержку настоящей русской зимы, борьбы с изменением климата и Греты [Тунберг]".