В Екатеринбурге снесли исторический особняк профессора Серебровского

В Екатеринбурге снесли исторический особняк, находившийся на улице Декабристов, 42.

Речь идет о доме профессора Серебровского, построенного по проекту основателя уральской архитектурной школы Константина Бабыкина. Он занимался проектированием и строительством известных зданий Екатеринбурга: Театра оперы и балета (в те годы - Нового городского театра), Свердловской государственной филармонии (строившейся как Деловой клуб), комплекса зданий УПИ на улице Мира и многих других.

Дом Серебровского снесли в минувшие выходные. В 2019 году стало известно, что здание будет убрано ради строительства новой ледовой арены УГМК.

Напомним, недавно АО "Ледовая Арена" сняло пианино со второго этажа Дома Серебровского - старинный Herman & Grossman. После этого музыкальный инструмент передали председателю "Уральского Хронотопа" Олегу Букину, который увез его на временное хранение.

Теперь общественник намерен передать пианино в музей или другое учреждение культуры.