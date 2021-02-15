Главврача южноуральской больницы, из-за конфликта с которой хотели уволиться хирурги, восстановили в должности

Главврач Верхнеуральской районной больницы, из-за конфликта с которой хирурги написали заявления об увольнение, продолжит исполнять обязанности руководителя медицинского учреждения, сообщила Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

Напомним, в больнице произошел конфликт между хирургами и главврачом, которая была назначена на эту должность полгода назад. Три хирурга написали заявление об увольнении. С медработниками пообщались Ирина Гехт и заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин. После этого главврача отстранили от работы. 10 февраля медицинское учреждение посетил Юрий Семенов. В ходе визита хирургам предложили забрать заявления.

Как рассказали в ведомстве, по итогам проверки комиссией министерства не было выявлено явных нарушений.

"Сделаны небольшие замечания, связанные с внутренней работой медицинского учреждения. Они будут устранены в ближайшее время. Касаемо исполняющего обязанности главврача: выслушав коллектив медицинского учреждения, встретившись с представителем общественности города Верхнеуральска, главой района - было принято решение по продолжению исполнения обязательностей главного врача Натальи Викторовны Кузякиной", - сообщили в минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что преобладающая часть коллектива поддерживает главврача. Заведующий хирургическим отделением Нуржалил Дасонов рассказал, что разногласия были, но в настоящий момент к главврачу у него нет претензий.

"Очень о многом подумал. Мы не имеем права бросать больных", - подчеркнул он.

Сегодня Наталья Кузякина снова приступила к работе.