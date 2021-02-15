ВОЗ: 13 штаммов COVID-19 циркулировали в Ухане в декабре 2019 года

Минимум тысяча человек была заражена 13 разными штаммами нового коронавируса в Ухане в декабре 2019 года, когда там впервые была зафиксирована вспышка инфекции. Об этом сообщил CNN глава международной экспертной группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Бен Эмбарек.

"Вирус широко циркулировал в Ухане в декабре [2019 года], что является открытием", - сказал он.

Эксперт рассказал, что китайские ученые предоставили специалистам ВОЗ данные только по 174 случаям коронавируса. Скорее всего, они отражали информацию лишь о тяжелых пациентах.

The Wall Street Journal пишет, что власти КНР отказались предоставлять экспертам первичную персонализированную информацию о ранних случаях заражения коронавирусом.

Микробиолог ВОЗ Доминик Дуайер заявил, что информация была предоставлена далеко не в полном объеме. По его словам, это требуется для стандартного эпидемиологического исследования, пишет Regnum.

Напомним, ранее эксперты ВОЗ, работающие в Китае, сообщили, что пока не смогли определить, каким образом коронавирус COVID-19 попал на рынок в Ухане. Глава экспертной группы ВОЗ отметил, что попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок маловероятно, был "промежуточный резервуар вируса".