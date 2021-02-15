Фонд "Петербургская политика" проанализировал возможные сценарии думских выборов

Фонд "Петербургская политика" описал три возможных сценария выборов в Госдуму, которые состоятся осенью 2021 года.

Как считают эксперты, власти России готовят страну к плану "Крепость" — с максимальным контролем над кампанией и получением "Единой Россией" конституционного большинства. Однако негатив среди россиян может задействовать сценарий "Ветер перемен", при котором "Единая Россия" удержит простое большинство, а в Госдуму пройдет кто-то из малых партий.

Наименее вероятен сценарий, допускающий потерю "ЕР" даже простого большинства. В этом случае оппозиция будет довольна неудачей партии, а власти смогут контролировать парламент через коалицию партии власти с более слабыми партнерами.

Как сообщил глава "Петербургской политики" Михаил Виноградов, наблюдается низкий интерес к выборам. Это связано с тем, что в настоящее время многие либо не в курсе предстоящего голосования, либо не придают ему большого значения. Еще одна причина - общая политическая апатия. Все это позволяет сравнить предстоящие выборы с кампанией 2016 года, которая сейчас выглядит малозаметной на фоне предшествовавших ей и последующих событий — присоединения Крыма в 2014 году и пенсионной реформы в 2018 году.

Согласно докладу, критики, в числе которых и аппаратные, исходят из стремительного ухудшения позиций "Единой России". Рейтинги партии, присутствие в повестке дня, носит пунктирный характер, общественная усталость не преодолена. Не преодолен стереотип о том, что отказ от концентрированной поддержки «Единой России» помог бы «перезагрузить отношения граждан и власти, создать эффект обновления, снизит антирейтинги первых лиц.

Ранее руководство партии "Единая Россия" выбрало своих уполномоченных по избирательным кампаниям в Госдуму в сентябре текущего года во всех регионах.

Среди них - депутаты, сенаторы и представители руководящих органов "ЕР". Всего 45 человек. Кому-то их них досталось по одному субъекту РФ, кому-то по несколько.

Как сообщалось, на выборах в Госдуму, которые состоятся осенью текущего года, Кремль устроят явка в 45% и 45% голосов за "Единую Россию". По словам первого заместителя главы Администрации президента Сергей Кириенко, для отдельных регионов KPI может быть и ниже.