Тиньков сообщил, что не намерен заниматься новыми бизнес-проектами

Российский бизнесмен, основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков заявил, что не намерен заниматься новыми бизнес-проектами в будущем.

По его словам, после перенесенной операции по пересадке костного мозга он стал больше заинтересован в наследии, которое он оставит после себя. "Я не хочу и не буду делать больше никакой бизнес. Это вообще исключено",— сказал Тиньков. Ему теперь важно, "что после меня останется", передает "Интерфакс".

Бизнесмен отметил, что уже пять лет не занимается операционной деятельностью Тинькофф-банка.

Как сообщалось, Тиньков потерял контроль над TCS Group в результате конвертации акций.

Акции TCS Group класса B, принадлежащие трастам семьи бизнесмена Олега Тинькова Rigi Trust и Bernina Trust, с 7 января конвертируются в акции класса A. Об этом компания объявила на сайте Лондонской фондовой биржи. Доля голосующих акций Тинькова в TCS Group снизилась с 84% до 35%.