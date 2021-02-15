Правозащитники: в Симферополе задержали пять человек с зажженными фонариками
На площади Ленина в Симферополе сотрудники правоохранительных органов задержали пять человек.
Как сообщает российский негосударственный правозащитный медиа-проект "ОВД-Инфо", они стояли на площади с зажженными фонариками. По словам одной из задержанных, причину задержания полицейские ей не назвали.
Тем временем, в Москве двух человек, которые вышли из метро на станции "ВДНХ" с включенными фонариками, досмотрели в автозаке и сразу отпустили, сообщает "ОВД-Инфо".
14 февраля жители Москвы вышли на акцию поддержки оппозиционера Алексея Навального.
Участники во дворах включали фонарики в мобильных телефонах или использовали полноценные устройства.
Напомним, ранее аналогичные акции прошли в различных городах России. Например, в Екатеринбурге в мероприятии поучаствовал эк-мэр города Евгений Ройзман.