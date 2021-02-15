15 Февраля 2021
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Экономика В России
(2018) | Фото:

Силуанов: Средства ФНБ могут быть инвестированы в 2021 году

В текущем году может быть принято решение об инвестировании средств Фонда национального благосостояния.

Как сообщил  министр финансов РФ Антон Силуанов, стоимость нефти выше заложенных в бюджет значений позволят инвестировать в инфраструктурные проекты. Министр напомнил, что по закону министерство не может тратить эти деньги, а только вкладывать в развитие экономики и создание новых рабочих мест, сообщил он телеканалу "Россия 1".

В настоящее время ликвидная часть ФНБ составляет более 8 трлн руб. - 7% валового внутреннего продукта.

Ранее президент России Владимир Путин провел совещание с правительством на тему дорожного строительства.

Вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий стройку, заявил, что "все планы на 2021 год по дорожному строительству сможем выполнить и перевыполнить". Хуснуллин также возложил большие надежды на проекты с привлечением внебюджетных средств, на государственно-частное партнерство и т.д.

Тут же выяснилось, что блок правительства, возглавляемый Хуснуллиным, имеет виды на инфраструктурные облигации и Фонд национального благосостояния, что сразу обеспокоило и Путина, и Силуанова.

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Силуанов: Средства ФНБ могут быть инвестированы в 2021 году

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Теги: Силуанов, ФНБ



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