ВОЗ назвал версию передачи СOVID-19 летучими мышами самой вероятной

Член исследовательской группы Всемирной организации здравоохранения Питер Дасзак считает, что COVID-19 передался человеку от летучих мышей через ферму диких животных.

"Ферма с кроликами могла иметь решающее значение",— сказал он. Дасзак отметил, что местом изначального распространения коронавируса был юг Китая или Юго-Восточная Азия, пишет "Коммерсант".

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила свое определение коллективного иммунитета, полностью исключив из него естественную составляющую. Теперь считается, что коллективный иммунитет может быть достигнут только вакцинацией.

В новом определении коллективный (популяционный) иммунитет назван концепцией, используемой для вакцинации, при которой популяция может быть защищена от определенного вируса при достижении порога вакцинации.