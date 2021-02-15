Новак рассказал о степени готовности "Северного потока-2"

Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" завершено на 95%.

По его словам, проект полностью соответствует европейскому законодательству. Новак отметил, что США пытаются помешать реализации, используя нерыночные методы конкуренции - Вашингтон "хочет поставлять свой сжиженный природный газ в Европу", сообщает ТАСС.

Как сообщалось, зашедшие в тупик переговоры между США и Германией по поводу газопровода "Северный поток-2" сдвинулись с мертвой точки. Впервые Штаты дали сигнал о готовности возобновить переговоры о снятии санкций с проекта прокладки газовой ветки из России в Германию по Балтийскому морю.