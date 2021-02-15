Мексика анонсировала поставку "Спутника V"

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что первая поставка в страну вакцины от COVID-19 "Спутник V" российского производства ожидается в ближайшие выходные.

Говоря об объемах поставок препарата, глава государства назвал их "значительными". Кроме того, 16 февраля в Мексику должны прибыть 494 тыс. доз вакцины от Pfizer, сообщает "Коммерсант".

Российская вакцина "Спутник V" вошла в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

Как сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), на сегодняшний день вакцина одобрена 26 государствами.