15 Февраля 2021
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Политика В России
Михаил Мишустин на заседании Валдайского клуба 20.10.20. (2020) | Фото: Клуб &quot;Валдай&quot;

Михаил Мишустин может встретиться с руководством Совфеда

Глава кабмина России Михаил Мишустин и руководство Совета федерации планируют провести встречу 24 февраля.

Как заявил председатель регламентного комитета Совета федерации Вячеслав Тимченко, с председателем правительства к законодателям придут и вице-премьеры. Как ожидается, на встрече будут затронуты задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным по развитию экономики, реализация нацпроектов и проблемные вопросы в развитии регионов, пишет "Коммерсант".

Правительство работало эффективно и очень напряженно в условиях пандемии, считает президент РФ Владимир Путин.

Кабмин формировался под стратегические цели, и он этим задачам отвечает, заявил он в ходе ежегодной пресс-конференции.

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Михаил Мишустин может встретиться с руководством Совфеда

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Теги: Мишустин, Совфед, нацпроекты



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