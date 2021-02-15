Михаил Мишустин может встретиться с руководством Совфеда

Глава кабмина России Михаил Мишустин и руководство Совета федерации планируют провести встречу 24 февраля.

Как заявил председатель регламентного комитета Совета федерации Вячеслав Тимченко, с председателем правительства к законодателям придут и вице-премьеры. Как ожидается, на встрече будут затронуты задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным по развитию экономики, реализация нацпроектов и проблемные вопросы в развитии регионов, пишет "Коммерсант".

Правительство работало эффективно и очень напряженно в условиях пандемии, считает президент РФ Владимир Путин.

Кабмин формировался под стратегические цели, и он этим задачам отвечает, заявил он в ходе ежегодной пресс-конференции.