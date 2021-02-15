Дочь Билла Гейтса заговорила о «теориях заговора» после вакцинации

Старшая дочь миллиардера, основателя Microsoft Билла Гейтса Дженнифер Гейтс после вакцинации от COVID-19 пошутила о "теорий заговора", согласно которой, ее отец под видом прививки собирался чипировать людей.

Ранее Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по чипированию населения Земли слишком глупы, чтобы их опровергать.

"Это почти невозможно опровергнуть, настолько это глупо и дико", - приводит издание Business Insider слова Гейтса.