15 Февраля 2021
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прививка от кори, корь, вакцинация, врач, игла, шприц (2016) | Фото: zviazda.by

Дочь Билла Гейтса заговорила о «теориях заговора» после вакцинации

Старшая дочь миллиардера, основателя Microsoft Билла Гейтса Дженнифер Гейтс после вакцинации от COVID-19 пошутила о "теорий заговора", согласно которой, ее отец под видом прививки собирался чипировать людей.

Ранее Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по чипированию населения Земли слишком глупы, чтобы их опровергать.

"Это почти невозможно опровергнуть, настолько это глупо и дико", - приводит издание Business Insider слова Гейтса.

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Дочь Билла Гейтса заговорила о «теориях заговора» после вакцинации

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Теги: Билл Гейтс, коронавирус, США



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Ранее 05.06.2020 07:57 Мск Билл Гейтс ответил на теории о чипировании человечества

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