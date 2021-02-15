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Политика За рубежом
(2004) | Фото

Байден предложил усложнить продажу оружия в США

Американский президент Джо Байден призвал конгресс провести реформы законов, регулирующих ношение огнестрельного оружия в стране.

По словам главы государства, необходимо ввести запрет на продажу штурмового оружия, а также исключить возможность уходить от ответственности для производителей оружия, "сознательно распространяющих его на улицах", сообщает РБК.

Обращение Байдена появилось в годовщину стрельбы в школе Marjory Stoneman Douglas в Паркленде. В феврале 2018 года 19-летний бывший ученик школы напал на учебное заведение. Ему было предъявлено обвинение в убийстве 17 человек.

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Байден предложил усложнить продажу оружия в США

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Теги: Байден, США, оружие



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