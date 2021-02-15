15 Февраля 2021
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Происшествия Москва
Пожар, Мясницкая, Москва (2021) | Фото: МЧС России

В Москве во время пожара в доме на Мясницкой обрушилась крыша здания

В Москве тушат крупный пожар в старинном доме на Мясницкой, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным МЧС России, приехав на место, спасатели обнаружили возгорание в старом здании с деревянными перекрытиями. Огонь распространялся быстро. Эвакуированы 40 человек. Площадь пожара – 500 кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет.

"Произошло частичное обрушение кровли и перекрытий первого и второго этажей.Пожар локализован на площади 500 кв. м", - уточнили в министерстве.

На первом этаже расположен развлекательный клуб, на втором – хостел, сообщает telegram-канал "Mash". Из-за неубранного снега пожар тушат медленно: гидранты ищут долго, дополнительные силы спасателей проезжают с трудом. При этом к зданию примыкает ещё несколько разноуровневых строений (трёх-четырёхэтажных). Возгорание произошло на первом этаже, но огонь быстро поднялся и на второй, и на крышу.

Пожар, Мясницкая, Москва(2021)|Фото: МЧС России

Пожар, Мясницкая, Москва(2021)|Фото: МЧС России

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В Москве во время пожара в доме на Мясницкой обрушилась крыша здания

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Теги: Мясницкая, старый дом



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