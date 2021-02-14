15 Февраля 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Золотая квартира, Сургут (2021) | Фото: Авито

Блогер Варламов раскритиковал продаваемую в Сургуте за 30 миллионов "золотую" квартиру

В Сургуте за 30 млн продают "золотую" квартиру. На неё обратил внимание урбанист Илья Варламов, снабдив рассказ тем, как трудно жить в городе, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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"Всегда было сложно понять, почему люди едут жить в Сургут, - рассуждает в своём блоге Варламов. – Там - ужасный климат (снег иногда и в июне бывает!), дорогое строительство, дорогая эксплуатация, почти всё надо доставлять. По самому городу совершенно невозможно нормально ходить: повсюду, в зависимости от сезона, грязь, бесконечные лужи или снег, провалы в асфальте, бесконечные ступеньки, заборы и реклама".

Но если посмотреть на продающиеся в Сургуте квартиры, говорит урбанист, то "можно подумать, что основная проблема – непонятно, куда нефтяникам девать золото".

"Видимо, именно поэтому в Сургуте на продажу была выставлена в прямом смысле слова золотая квартира. Сейчас кто-нибудь быстренько её купит за 30 млн руб., после чего уже можно будет с чистой совестью приобрести новую, с комнатой грязи и аквадискотекой, и позолотить уже её", - пишет Варламов.

Отметим, согласно объявлению на профильном сайте, в квартире выполнена высококачественная отделка с дорогими натуральными материалами. Стены оформлены декоративной штукатуркой с элементами лепки, текстильными обоями и панелями из массива. Напольное покрытие – натуральная пробка с художественной паркетной раскладкой. В ванных и душевых комнатах – мозаика, плитка. Мебель сделана ведущими итальянскими фабриками.

Золотая квартира, Сургут(2021)|Фото: Авито

Золотая квартира, Сургут(2021)|Фото: Авито

Золотая квартира, Сургут(2021)|Фото: Авито

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Блогер Варламов раскритиковал продаваемую в Сургуте за 30 миллионов "золотую" квартиру

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Теги: Илья Варламов, Сургут, квартира



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