В Тобольске на мусоросортировочном заводе нашли тело младенца
Тело младенца нашли на заводе в Тобольске, сообщили Накануне.RU в областном управлении СКР.
Тело нашли сегодня на мусоросортировочном заводе, на ленте.
Следователи начали проверку.
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Тело младенца нашли на заводе в Тобольске, сообщили Накануне.RU в областном управлении СКР.
Тело нашли сегодня на мусоросортировочном заводе, на ленте.
Следователи начали проверку.
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС