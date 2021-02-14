В городах Урала состоялись "световые" акции сторонников Навального

Жители различных городов Урала вышли на акции поддержки оппозиционера Алексея Навального, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Смысл действа – выйти во двор и включить в знак солидарности фонарик (кто-то использовал вместо него свечу). В Екатеринбурге в мероприятии поучаствовал экс-мэр города Евгений Ройзман. Сторонники оппозиционера выходили на улицы в Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Кургане, Тюмени.

Кто-то по болезни на улицу не выходил, однако поддержал акцию дома. Количество участников не уточняется, однако по кадрам видно, что на улицы вышло немного людей.