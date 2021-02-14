14 Февраля 2021
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Общество Курганская область
Музыкальный квартирник, Курган (2021) | Фото: Накануне.RU

В день влюбленных в Кургане прошёл музыкальный квартирник

В мультицентре "Скрепка" в Кургане в день влюблённых прошел музыкальный квартирник. Его участниками стали молодые музыканты города, которые исполнили популярные песни и свои авторские композиции, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В мультицентре весь вечер работал открытый микрофон, и все желающие могли присоединиться к исполнению любимых песен.

"Очень тёплый вечер. Нужно побольше таких мероприятий организовывать. Нужно, чтобы молодёжь к таким форматам привыкала и проявляла активности здесь. Это же очень здорово и позитивно, когда любой желающий может выразить свои чувства через песню, спев или сыграв на гитаре", - рассказала Накануне.RU участница мероприятия Елена Голикова.

На квартирнике прошел розыгрыш тематических подарков от молодёжного театра-студии "Контекст" и кофейни "Друзья друзей".

Музыкальный квартирник, Курган(2021)|Фото: Накануне.RU

Музыкальный квартирник, Курган(2021)|Фото: Накануне.RU

"Это круто, что у нас в городе работает открытая площадка, где молодёжь может выразить себя, пообщаться, найти единомышленников", - поделилась участника музквартирника Анна Гаврилова.

Мероприятие прошло с соблюдением всех противоэпидемических мер – зрители в зале были в масках.

Музыкальный квартирник, Курган(2021)|Фото: Накануне.RU

Музыкальный квартирник, Курган(2021)|Фото: Накануне.RU

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В день влюбленных в Кургане прошёл музыкальный квартирник

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Теги: квартирник, День влюблённых, молодёжь



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