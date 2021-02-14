Десятки жителей Японии пострадали из-за землетрясения

В Японии произошло землетрясение. Пострадали десятки жителей, десятки тысяч домохозяйств остались без электричества, сообщает "РБК".

Землетрясение магнитудой 7,3 затронуло северо-восток страны. После этого последовало несколько афтершоков. Из-за обвалов оказались перекрыты некоторые дороги, нарушено движение скоростных поездов.

Из бассейнов для хранения отработанного ядерного топлива на атомной электростанции "Фукусима-2" выплеснулась часть радиоактивной воды. По информации властей, это не повлияло на охлаждение ядерного топлива. Пострадали 150 жителей, около 950 тыс. домохозяйств остались без электричества.