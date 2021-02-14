Губернатор Моор рассказал землякам об истории любви, которой больше 60 лет

Губернатор Тюменской области Александр Моор в день всех влюбленных адресовал теплые слова семейной паре тюменцев Людмиле и Владимиру Вальковским, передает корреспондент Накануне.RU.

"В чем секрет семейного счастья? Ответ на этот вопрос для себя точно знают Людмила Александровна и Владимир Егорович Вальковские", - написал на своей странице в соцсетях, тюменский губернатор.

Вальковские вместе уже 61 год. "Они говорят, что самое важное - уважать друг друга, уметь договариваться и подставить плечо, когда это нужно. Как женатый человек я полностью согласен", - пишет Александр Моор.

Вальковские встретились в далеком 1959 году на танцах в Червишево, где жила Людмила. Владимир родом из соседнего Онохино, в то время недавно вернулся из армии. Оба хорошо танцевали и сразу понравились друг другу. Через год, в морозный январский день они сыграли свадьбу.

"Желаю всем, кто сегодня рядом с любимым человеком, пронести счастливые отношения через десятилетия, а тем, кто еще не встретил вторую половину, обязательно найти свою любовь," - пожелал землякам губернатор Тюменской области.