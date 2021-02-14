Приём окончен. На пост главы Сургута претендуют 30 кандидатов

В Сургуте закончен приём документов на "мэрский" конкурс. Всего на пост претендуют три десятка кандидатов, сообщил Накануне.RU информированный источник.

Приём документов окончен сегодня в полдень. В последний день бумаги сдали 10 человек. Среди них – 26-летний бизнесмен Александр Глотов, 59-летний временно безработный Игорь Корсаков и другие. Всего на пост претендуют 30 кандидатов.

Напомним, в январе конкурс на пост главы оказался сорван – документы из нескольких десятков претендентов верно оформил только один участник гонки, Артур Романов. Эксперты полагают, что причина срыва первого конкурса может быть в том, что "настоящий" кандидат, который устроил бы все группы влияния, на него не заявился. В числе таких вероятных кандидатов был как раз Филатов.

Сейчас конкурс объявлен повторно. Заседание конкурсной комиссии, на котором будут заслушаны программы кандидатов и приняты решения о допуске к участию в следующем этапе, состоится 20 февраля. Затем пройдут депутатские слушания. Окончательное решение по кандидатам депутаты примут 27 февраля. Подавать документы можно было с 31 января по 14 февраля.