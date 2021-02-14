"ВЭБ.РФ" подала иск на 208 миллионов к "ЮТэйр"

В картотеке Арбитражного суда Москвы зарегистрирован иск госкорпорации "ВЭБ.РФ" к "ЮТэйр", передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным картотеки суда, иск зарегистрирован 12 февраля. Сумма не уточняется, однако речь, по данным ТАСС, идёт о 208 млн руб.

Как сообщало Накануне.RU, "ЮТэйр" находился в процессе переговоров с банками о реструктуризации долгов. В суды поступают иски о банкротстве авиакомпании. Также стало известно, что "ЮТэйр" на фоне кризиса сокращает авиапарк.

"ЮТэйр" – российская авиакомпания со штаб-квартирой в Сургуте (ХМАО). По объему пассажиропотока и пассажирооборота занимает 6-е место в России после "Аэрофлота", S7 Airlines, авиакомпании "Россия", авиакомпании "Победа" и "Уральских авиалиний". За 2019 г. перевезла на внутренних и международных направлениях 7,8 млн пассажиров.