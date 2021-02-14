В Москве обрушилась крыша склада площадью в 2 тысячи "квадратов", есть погибший

В Москве из-за обрушения кровли здания погиб человек, сообщили Накануне.RU в Главном следственном управлении СКР по столице.

По версии следствия, 14 февраля после частичного обрушения кровли склада, расположенного на улице Промышленная, пострадал один человек. Он умер на месте от травм. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Telegram-канал "112" уточняет, что площадь обрушившейся крыши – 2 тыс. "квадратов".