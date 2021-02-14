Ректор СПГУ: Ориентация в образовании на "навыки" - это дебилизация

Ориентация в образовании на некие "навыки" (soft skill, о чем постоянно говорит Герман Греф) без серьезных знаний - это дебилизация. Об этом на радио "Вести ФМ" заявил ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко в программе "Стратегия", посвященной проблемам российского образования.

"С больших трибун мы слышим, что нам не нужно серьезное образование, как было при СССР. Прикрытие одно - цифровые технологии, искусственный интеллект. Эта тенденция на навыки - это полная дебилизация", - подчеркнул он.

Речь также зашла об иностранных рейтингах вузов, на которые российские вузы вынуждают ориентироваться. Литвиненко ответил, что он против своей воли тоже вынужден в этом участвовать, чтобы сохранить вуз.

"Это ситуация тупиковая и созданная искусственно", - сказал он.

По поводу дистанционного режима он тоже был предельно лаконичен.

"Подготовить квалифицированные кадры дистанционно невозможно, это профанация. Невозможно теоретически изучить то, что должно быть на практике закреплено", - сказал ректор.

Он упомянул о том, что дети до 5-6 класса не должны сидеть за компьютерами и планшетами.

Еще его возмутило предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева создать систему государственного репетиторства для подготовки к ЕГЭ, так как школьники чаще всего все равно обращаются к репетиторам.

"Пошел слух о том, что Госдума будет рассматривать вопрос о выдаче некоего дотационного ваучера родителям, который должен платить за репетиторство, чтобы подготовить детей к ЕГЭ. Я, когда это услышал, сначала не поверил. Это что, у нас образование кончилось? За что же мы школу называем школой?" - возмутился Литвиненко.