Андрей Фурсов: Мировая правящая верхушка задумала людоедскую социальную систему

При новой социальной системе, которую задумала мировая правящая верхушка, отчуждаться будет сам человек, а прогресс будет носить людоедский характер. Об этом на "День ТВ" рассказал историк и социальный философ Андрей Фурсов во второй части анализа книги основателя Всемирного экономического форума в Давосе Клауса Шваба "Ковид-19: великая перезагрузка" (great reset), которую точнее переводить как "великое обнуление" или "великий сброс".

Он отметил, что некоторые сравнивают контуры новой социальной системы с рабовладением или феодализмом, но это неверно.

"Это нечто новое. При рабовладении отчуждается воля человека распоряжаться собственным телом, при феодализме - воля человека распоряжаться землей. В обоих случаях отчуждаются вещественные факторы естественного характера. Для этого нужно отчуждение воли. Капиталисту же не нужно отнимать волю, так как он и так владеет овеществленным трудом - капиталом. Работяга сам приходит к нему и просится в эксплуатацию, то есть он продает свою рабочую силу. То есть всегда главными объектами присвоения были вещественные факторы. В той версии социума, которую рисует Шваб, объектом присвоения является человек в целом как социально-духовное существо , а также сети, связывающие людей. И они же средство присвоения и контроля. Это отчасти похоже на доколониальные общества: рангового (Китай) или кастового типа. В той версии посткапитализма, которую маскирует свой книгой Шваб, отчуждение начинается с личности, но в перспективе этот строй должен эволюционировать в сторону стирания личности (ее тоже обнулят) в некотором надличностном рое. По задумке планировщиков, получается общество, в котором контролируется поведение человека, его потребности, доступ к ресурсам, и это некоторое повторение китайского варианта, но на основе высокотехнологичного производства посткапталистического типа. Это вот нынешняя китайская система социальных рейтингов. Это неоранговое общество", - рассказал Фурсов.

Он упомянул, что неслучайно в 2017 года в Давос пригласили китайского лидера: западная верхушка почувствовала, что Китай стремительно идет к тому обществу тотального контроля, которое она хочет видеть. И когда Си Цзиньпин заявил, что Китай готов стать лидером глобализации и показать пример остальным, то, помимо экономики, речь шла как раз о создании общества интериоризированного социального контроля. И этот посыл был услышан.

Фурсов также проанализировал введенный на Западе термин "инклюзивный капитализм" и термин Шваба stakeholder capitalism, то есть капитализм "стейкхолдеров". Предполагается, что он придет на смену shareholder capitalism. Иными словами, вместо "акционерного капитализма" будет "капитализм участия", когда человеку будет как бы доступно все, но у него ничего своего не будет.

"Мы имеем дело с оруэлловской логикой. Инклюзивный капитализм - это на самом деле эксклюзив, выталкивание людей, лишение их собственности и обеспечение базовым доходом. Воспроизводится картина Римской империи - хлеба и зрелищ с деградацией социума", - сказал историк.

Говоря об обществе будущего, Фурсов обратил внимание на термин Елены Лариной "эксизм" (от англ. ассess - доступ). Это общество, в котором главными станут доступ и собственность на большие данные и материальные блага. В основе эксизма лежит платформа - программно-аппаратный комплекс, осуществляющий в автоматизированном режиме соединение потребителя и производителя (собственника) того или иного продукта и оказание услуги. Типичный пример - формирующиеся "экосистемы", которые охватывают все стороны жизни и овладевают человеком (добавление про "экосистемы" наше, в своем выступлении Фурсов об этом не сказал. - прим. Накануне.RU).

"Эксзим экономически - это прогресс. Но является ли он социальным прогрессом? Ведь прогресс всегда осуществляется за чей-то счет. Например, капитализм рушил не просто феодализм, а жизнь огромных масс населения и их уровень благостостояния. Например, Фернан Бродель хорошо показал, что во второй половине XVI века калорийность питания жителей Западной Европы существенно снизилась. И кто сказал, что этот технологически передовой эксизм - это светлое будущее? Как знать, может быть, историческое значение Трампа в том, что он сбил темп, дыхание передовикам людоедского прогресса в виде эксизма и заложил организационные основы будущего сопротивления. Может быть, трампизм - это ранний неоформившийся каркас будущего антиплатформенного и антицифрового движения тех слоев, за чей счет и на чьих костях эксисты собираются строить свое будущее. Эксистский прогресс - это не про нас, России там уготовано место в самом низу. От имени своих хозяев Шваб объясняет нам, какой мир они хотят видеть. И вот теперь, когда мы наблюдаем, что происходит в мире: социально дистанцирование, информационный террор, - это индикатор того, на чьей стороне находятся эти люди. То общество, которое описал Шваб, - это людоедский прогресс со всеми вытекающими последствиями. Это мы должны себе очень хорошо представлять", - заключил Фурсов.