14 Февраля 2021
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Происшествия Сибирский ФО
североуральск оао севуралбокситруда (2004) | Фото: Накануне.ru

В Кузбассе в шахте обвалилась порода, погиб рабочий

В Кемеровской области следователи начали выяснять обстоятельства обрушения породы в шахте "Юбилейная", из-за которого погиб рабочий, сообщили Накануне.RU в областном управлении СКР.

Сегодня в 2.38 стало известно о том, что в конвейерном штреке угольного предприятия шахты "Юбилейная" в Новокузнецком округе обрушилась порода. В штреке находилось 98 рабочих, 97 были выведены на поверхность, один погиб.

Тело 33-летнего машиниста горно-выемочных машин поднято на поверхность. По предварительной информации, обрушение произошло в момент осуществления пострадавшим работ по отбойке горной массы комбайном. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства трагедии. Проверку начала также региональная прокуратура.

"Работа шахты на данный момент приостановлена", - сообщили РИА Новости в министерстве угольной промышленности Кузбасса.

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В Кузбассе в шахте обвалилась порода, погиб рабочий

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Теги: Кузбасс, шахта, Юбилейная, рабочий



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