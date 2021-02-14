В Кузбассе в шахте обвалилась порода, погиб рабочий

В Кемеровской области следователи начали выяснять обстоятельства обрушения породы в шахте "Юбилейная", из-за которого погиб рабочий, сообщили Накануне.RU в областном управлении СКР.

Сегодня в 2.38 стало известно о том, что в конвейерном штреке угольного предприятия шахты "Юбилейная" в Новокузнецком округе обрушилась порода. В штреке находилось 98 рабочих, 97 были выведены на поверхность, один погиб.

Тело 33-летнего машиниста горно-выемочных машин поднято на поверхность. По предварительной информации, обрушение произошло в момент осуществления пострадавшим работ по отбойке горной массы комбайном. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства трагедии. Проверку начала также региональная прокуратура.

"Работа шахты на данный момент приостановлена", - сообщили РИА Новости в министерстве угольной промышленности Кузбасса.