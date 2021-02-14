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Спорт Свердловская область
(2004) | Фото: admhmao.ru

"Позорище!" Губерниев обратился к властям из-за свердловской базы "Динамо"

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев потребовал срочно решить проблемы учебно-тренировочной базы "Динамо" в Екатеринбурге. Он в прямом эфире разразился тирадой о ситуации на базе из-за письма её директора, который заявил о том, что его учреждению не хватает денег на бензин для ратраков, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Губерниев заявил, что базе якобы не хватает денег на бензин для ратраков, из-за чего предстоит закрыть биатлонное стрельбище. Он обратился к руководству региона и УрФО, требуя решить проблему.

"Надеюсь, это позорище прекратится после моего выступления в эфире. Это позорище! Как до такого дошли в Екатеринбурге, понять не могу. Если там не хватает денег на бензин, чтобы готовить трассу для лыжников и биатлонистов, о какой Российской Федерации в XXI веке мы говорим?!", - цитирует Губерниев "Championat.com".

База "Динамо" ведомственная, она находится в ведении и под управлением общества "Динамо", сообщили ТАСС в министерстве физкультуры и спорта Свердловской области. Там уточнили, что, несмотря на это, Свердловская область принимает участие в техническом обеспечении базы, в том числе стрельбища, и все взятые на себя обязательства выполняет.

"Министерство спорта готово во взаимодействии с обществом "Динамо" проанализировать ситуацию, о которой заявил Дмитрий Губерниев, и при необходимости заняться поиском выхода из неё", - резюмировали в министерстве.

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"Позорище!" Губерниев обратился к властям из-за свердловской базы "Динамо"

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Теги: Дмитрий Губерниев, Евгений Куйвашев, Владимир Якушев, биатлон, Динамо



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