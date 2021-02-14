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Общество Пермский край
Пермь, аэропорт, Большое Савино (2018) | Фото: http://aviaperm.ru/

Аэропорт Перми пять часов не работал из-за непогоды

Непогода заставила несколько самолётов задержаться в пермском аэропорту "Большое Савино", передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, задержаны пять рейсов "Победы", "S7", России в Сочи (один), Москву (два) и Санкт-Петербург (два). Вылета ждут 832 пассажира, 62 из которых – дети. В аэропорту Накануне.RU сообщили, что с 4.50 из-за непогоды самолёты не принимают.

Непрекращающиеся осадки не позволили аэродромной службе за короткое время увеличить коэффициент сцепления для безопасного проведения взлетно-посадочных операций. На запасной аэродром в Екатеринбург перенаправлены рейсы ПБД-365 из Сочи и ПБД-433 из Внуково. Рейс ПБД-569 из Санкт-Петербурга ушёл на запасной аэродром в Нижнекамск. Также из-за погодных условий не смогли вовремя вылететь из Перми рейсы ФВ6582 в Санкт-Петербург, СУ1395 в Шереметьево и S71160 в Домодедово. В 9.50 аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

"Аэропорт готовится принять все рейсы, которые были перенаправлены в другие аэропорты и обеспечить вылет задержанных самолётов из Перми. В связи с неблагоприятным прогнозом метеорологов службы аэропорта продолжают в усиленном режиме поддерживать летную годность аэродрома, обеспечивая прием и выпуск воздушных судов", - уточнили в аэрогавани.

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Аэропорт Перми пять часов не работал из-за непогоды

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Теги: Большое Савино, самолёт, непогода



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