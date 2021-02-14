Илон Маск предложил Владимиру Путину пообщаться в "Clubhouse"

Глава "SpaceX" Илон Маск предложил президенту России Владимиру Путину пообщаться в "Clubhouse", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Призыв Маск опубликовал в своём Twitter. Он упомянул официальный аккаунт Кремля и уточнил по-русски, обращаясь к президенту, что "было бы большой честью поговорить с вами".

"Clubhouse" – социальная сеть, предназначенная для владельцев Iphone. Общение происходит через отправку аудиосообщений в чатах.