Илон Маск предложил Владимиру Путину пообщаться в "Clubhouse"
Глава "SpaceX" Илон Маск предложил президенту России Владимиру Путину пообщаться в "Clubhouse", передаёт корреспондент Накануне.RU.
Призыв Маск опубликовал в своём Twitter. Он упомянул официальный аккаунт Кремля и уточнил по-русски, обращаясь к президенту, что "было бы большой честью поговорить с вами".
"Clubhouse" – социальная сеть, предназначенная для владельцев Iphone. Общение происходит через отправку аудиосообщений в чатах.
.@KremlinRussia_E would you like join me for a conversation on Clubhouse?— Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2021