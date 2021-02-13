14 Февраля 2021
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Машина в снегу (2021) | Фото: Накануне.RU

Власти Москвы намерены за пять дней очистить столицу от снега

Власти Москвы намерены за пять суток очистить столицу от снега, начиная с сегодняшнего дня. Такое заявление сделал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в эфире канала "Соловьев Live" на YouTube.

Он сообщил, что в уборке города участвуют около 70 тыс. человек и почти 14 тыс. единиц техники.

Снегопад в Москве и Московской области продолжается с 12 февраля. Десятки авиарейсов были задержаны сегодня в столичных аэропортах. Из-за пробок на дорогах затруднено автомобильное движение. Власти Москвы предупредили, что для расчистки снега могут перекрывать отдельные центральные улицы.

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Власти Москвы намерены за пять дней очистить столицу от снега

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Теги: снег, снегопад, Москва, уборка снега



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