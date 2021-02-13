14 Февраля 2021
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Юрий Власов (2021) | Фото: vk.com/club110567931

Прощание с легендой советского спорта Юрием Власовым состоится 16 февраля

Сегодня утром на 86-м году жизни ушел из жизни легенда советского спорта, олимпийский чемпион, писатель Юрий Власов. Об этом Накануне.RU сообщил  спортивный эксперт, бывший член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (с 2002 по 2008 год) Алексей Кустов.

"Сегодня тяжелая атлетика России и всего мирового сообщества опустела. Сегодня ушла величина грандиознейшего масштаба. Ушел из жизни великий, заслуженный человек. Юрий Власов. О его достижениях в тяжелой атлетике нет смысла говорить. Он доказал все это на помосте. Он был не только великий тяжелый атлет, но и политик - был депутатом Госдумы. Ушел скромно, утром и всем приказал долго жить", - заявил спортивный эксперт.

Прощание с олимпийским чемпионом 1960 года по тяжелой атлетике Юрием Власовым предварительно назначено на 16 февраля в храме Боткинской больницы в Москве.

У Юрия Власова серебро игр 1964 года, четыре золотые медали чемпионатов мира и шесть побед на континентальных первенствах. Несколько раз за свою карьеру он устанавливал мировые рекорды.

На Олимпийских играх 1960 и 1964 годов Власов был знаменосцем делегации СССР. После завершения спортивной карьеры он профессионально занимался литературной деятельностью. С 1985 по 1987 год являлся президентом Федерации тяжелой атлетики СССР. В 1996 году Власов участвовал в выборах президента России.

 

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Прощание с легендой советского спорта Юрием Власовым состоится 16 февраля

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Теги: Юрий Власов, смерть, прощание



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