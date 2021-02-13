В Нижнем Тагиле ОМОН задержал около 140 верующих после молитвы в мечети

В Нижнем Тагиле ОМОН задержал около 140 верующих после молитвы в мечети. Об этом сообщает подписчик паблика "Инцидент Нижний Тагил" в социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел 12 февраля, примерно в 13.00 возле мечети, по адресу ул. Восточная, 11. Всех посетителей проверяли на наличие документов, после чего, около 140 человек были доставлены в отделение полиции.

"Сначала нас держали в мечети около 3 часов. После чего всех увезли в отдел полиции №18 на Красную 10. Нас было много, около 140 человек, всех поместили в какой-то подвал, в котором было жутко холодно. Всей толпой в этом холодном подвале мы еще просидели около трех часов. И все это происходит в разгар пандемии. Это просто издевательство какое-то, что за отношение такое?" — сообщил подписчик сообщества.

В пресс-службе УМВД заявили, что мероприятие проводилось по инициативе ФСБ.

Издание TagilCity.ru со ссылкой на свои источники сообщает, что проводилось профилактическое мероприятие по соблюдению миграционного законодательства. Инициаторами стали местные жители, которые пожаловались, что слишком много людей собирается на молитвы в мечети, а их двор заставлен автомобилями. Полицейские выявили несколько мигрантов-нарушителей. Все задержанные были отпущены домой.