Прикамских пожарных, которые пожаловались Путину, обвинили в клевете

На сотрудников пожарной части №76 города Верещагино Пермского края подано заявление в прокуратуру. Руководство местного управления государственной пожарной службы — УГПС, посчитало коллективную жалобу пожарных в обращении к президенту клеветой.

Как сообщало Накануне.RU, в середине декабря 2020 года, члены профсоюза пожарной части перед проведением большой пресс-конференции с Владимиром Путиным записали видео в котором перечислили свои претензии к УГПС.

В частности, они отметили, что руководство превратило пожарную часть в частное предприятие. Огнеборцам не оплачивают сверхурочную работу и совмещение профессий. В связи с бардаком и низкой зарплатой в пожарных частях не хватает сотрудников.

Сотрудники пожарных отрядов, подведомственных региональным, а не федеральным властям, потребовали уравнять их зарплаты с теми, что получают пожарные федеральных частей.

"Мы финансируемся из краевого бюджета и средняя зарплата за этот год составила 15 тыс. руб. Мы работаем наравне с федеральными частями: идем в огонь, спасаем людей, выезжаем на ДТП, оказываем помощь населению. Руководство превратило пожарную охрану в частное предприятие. Нам не оплачивают сверхурочную работу и совмещение профессий. В связи с бардаком и низкой зарплатой, в краевых пожарных частях не хватает личного состава", - говорили пожарные.

После выхода видеообращения, по данным telegram-канала "Победитель", всех активистов посетили участковые, людей обвинили в клевете. Также с пожарными встретился замминистра территориальной безопасности края и руководитель УГПС, которые сообщили огнеборцам, что им давно выплатили сверхурочные и что их средняя зарплата составляет не 15 тыс. руб., а 22,4 тыс. руб.

Кроме того, сообщает канал, с 30 января работников пожарной части №76 перевели на новый 12-часовой рабочий график, с сокращением выходных. Также новые условия работы не предусматривают наличия кухни и спальных мест. Несогласным пригрозили увольнением.