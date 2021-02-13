Путин наградил 23-летнего певца Юркисса орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" ll степени 23-летнего сына главы "Русской медиа-группы" — певца ЮрКисса (настоящее имя - Юрий Киселев), передает корреспондент Накануне.RU.

Указ главы государства опубликован на сайте Кремля. В документе сказано, что награда вручается за "большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность".

Решение о награждении вызвало бурное обсуждение в сети и волну шуток.

Вы вот все угараете, а на самом деле Юркисс - ветеран, который просто очень хорошо сохранился! pic.twitter.com/UmS5H1NRvm — Данила Поперечный (@Spoontamer) February 13, 2021

Сейчас будет изи гайд, как получить медаль:



1. Рождаешься в семье владельца провластных медиа или близкого ко власти человека

2. Какоеш

3. Получаешь медаль — Норма Сридун (@lovushker) February 13, 2021

На самом деле, Путин сначала хотел наградить Моргенштерна, но ему не понравилась песня «Я съел деда» pic.twitter.com/nny41kJAUl — Ультравасилий и кот (@g_o_n_z_o) February 12, 2021

Певец Юркисс, награждённый орденом за заслуги перед отечеством, пожаловался на травлю в соцсетях - в частности о том, что никто в стране не знает такого певца и никто не слышал его песен.



В настоящее время певец пребывает в сильном расстройстве. — Ж И В О Р О Ж Д Ё Н Н Ы Й (@nton_makarenko) February 13, 2021

Всю жизнь думала, что Юркисс это какой-то корм для кошек, а оказалось это для путина.... — ɐʞʎɔ (@dismoralebanaya) February 13, 2021

Не остались в стороне и известные личности. Так, советский и российский актёр театра, кино и дубляжа, продюсер, теле- и радиоведущий, общественно-политический деятель Леонид Ярмольник в интервью изданию "Подъём" назвал нелепой ошибкой решение наградить 23-летнего исполнителя.

"И на Солнце бывают пятна. Я думаю, что это какая-то ошибка, накладка, опечатка. В противном случае, это как минимум странно. Я не думаю, что орден можно давать 23-летнему человеку, он же не совершил никакого подвига, никого не спас, не сотворил что-то такое, что нас всех выручило или обрадовало. Думаю, что это вопрос одного-двух дней, наверное, будет какое-то объяснение или отмена этого", - заявил он.

Сам Ярмольник в своё время отказался от званий заслуженного и народного артиста, поскольку "у артиста в первую очередь должно быть имя".