Путин наградил 23-летнего певца Юркисса орденом "За заслуги перед Отечеством"
Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" ll степени 23-летнего сына главы "Русской медиа-группы" — певца ЮрКисса (настоящее имя - Юрий Киселев), передает корреспондент Накануне.RU.
Указ главы государства опубликован на сайте Кремля. В документе сказано, что награда вручается за "большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность".
Решение о награждении вызвало бурное обсуждение в сети и волну шуток.
Вы вот все угараете, а на самом деле Юркисс - ветеран, который просто очень хорошо сохранился! pic.twitter.com/UmS5H1NRvm— Данила Поперечный (@Spoontamer) February 13, 2021
Сейчас будет изи гайд, как получить медаль:— Норма Сридун (@lovushker) February 13, 2021
1. Рождаешься в семье владельца провластных медиа или близкого ко власти человека
2. Какоеш
3. Получаешь медаль
На самом деле, Путин сначала хотел наградить Моргенштерна, но ему не понравилась песня «Я съел деда» pic.twitter.com/nny41kJAUl— Ультравасилий и кот (@g_o_n_z_o) February 12, 2021
Певец Юркисс, награждённый орденом за заслуги перед отечеством, пожаловался на травлю в соцсетях - в частности о том, что никто в стране не знает такого певца и никто не слышал его песен.— Ж И В О Р О Ж Д Ё Н Н Ы Й (@nton_makarenko) February 13, 2021
В настоящее время певец пребывает в сильном расстройстве.
Всю жизнь думала, что Юркисс это какой-то корм для кошек, а оказалось это для путина....— ɐʞʎɔ (@dismoralebanaya) February 13, 2021
Не остались в стороне и известные личности. Так, советский и российский актёр театра, кино и дубляжа, продюсер, теле- и радиоведущий, общественно-политический деятель Леонид Ярмольник в интервью изданию "Подъём" назвал нелепой ошибкой решение наградить 23-летнего исполнителя.
"И на Солнце бывают пятна. Я думаю, что это какая-то ошибка, накладка, опечатка. В противном случае, это как минимум странно. Я не думаю, что орден можно давать 23-летнему человеку, он же не совершил никакого подвига, никого не спас, не сотворил что-то такое, что нас всех выручило или обрадовало. Думаю, что это вопрос одного-двух дней, наверное, будет какое-то объяснение или отмена этого", - заявил он.
Сам Ярмольник в своё время отказался от званий заслуженного и народного артиста, поскольку "у артиста в первую очередь должно быть имя".