13 Февраля 2021
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ЮрКисс (2021) | Фото: vk.com/urkiss_official

Путин наградил 23-летнего певца Юркисса орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" ll степени 23-летнего сына главы "Русской медиа-группы" — певца ЮрКисса (настоящее имя - Юрий Киселев), передает корреспондент Накануне.RU.

Указ главы государства опубликован на сайте Кремля. В документе сказано, что награда вручается за "большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность".

Решение о награждении вызвало бурное обсуждение в сети и волну шуток.

Не остались в стороне и известные личности. Так, советский и российский актёр театра, кино и дубляжа, продюсер, теле- и радиоведущий, общественно-политический деятель Леонид Ярмольник в интервью изданию "Подъём" назвал нелепой ошибкой решение наградить 23-летнего исполнителя.

"И на Солнце бывают пятна. Я думаю, что это какая-то ошибка, накладка, опечатка. В противном случае, это как минимум странно. Я не думаю, что орден можно давать 23-летнему человеку, он же не совершил никакого подвига, никого не спас, не сотворил что-то такое, что нас всех выручило или обрадовало. Думаю, что это вопрос одного-двух дней, наверное, будет какое-то объяснение или отмена этого", - заявил он.

Сам Ярмольник в своё время отказался от званий заслуженного и народного артиста, поскольку "у артиста в первую очередь должно быть имя".

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Путин наградил 23-летнего певца Юркисса орденом "За заслуги перед Отечеством"

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Теги: Юркисс, Юрий Киселев, Путин, орден, За заслуги перед отечеством



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