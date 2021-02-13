В Крыму из-за снегопада задержаны 13 рейсов

В Крыму из-за непогоды задержаны вылеты и прилеты 13 рейсов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта

Три самолета, следовавшие в Симферополь, совершили посадки на запасных аэродромах в Анапе, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Девять ожидают улучшения погодных условий в аэропортах вылета.

Отметим, что на полуострове сегодня выпал снег - по данным Гидрометцентра, только за ночь с 12 на 13 февраля на территории городского округа Симферополь выпало около 40% месячной нормы осадков.