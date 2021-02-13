13 Февраля 2021
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Усьвинские столбы (2021) | Фото: lookmytrips.com

Упавшая в ущелье в Пермском крае туристка выжила

Женщина, упавшая в ущелье на Усьвинских столбах, жива, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности.

Спасатели сумели добраться до пострадавшей. Пять сотрудников пермской краевой службы спасения добрались до места происшествия на снегоходах, еще трое спасателей - из Чусового. Туристку подняли с помощью спелеооборудования и на специальных носилках доставили до машины "скорой помощи". Она госпитализирована.

По данным краевого минздрава, состояние женщины оценивается как тяжелое. По факту происшествия следственные органы проводят проверку.

"Соблюдая правила регистрации туристических групп, граждане застраховывают себя от нелепых ситуаций, когда спасателям неизвестны даже примерные координаты поиска в случае невозвращения туристов с маршрута. За 10 дней до турпохода, указав маршрут движения, дату выхода и возвращения группы, а также количество участников, можно зарегистрироваться дистанционно на сайте МЧС России в разделе Услуги/ Он-лайн заявка на регистрацию туристских групп. При регистрации группе присваивается номер, по которому, в случае необходимости, спасатели могут в кратчайшие сроки найти данные о туристах (сколько людей и где они могут находиться). Это важно для оперативной работы спасателей", - говорится в сообщении краевого министерства территориальной безопасности.

Спустя несколько минут после публикации сообщение министерства территориальной безопасности было удалено. Telegram-канал Properm.ru сообщает, что спасатели еще только пытаются поднять пострадавшую наверх.

Напомним, женщина находилась в составе незарегистрированной туристической группы из Тюмени.

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Упавшая в ущелье в Пермском крае туристка выжила

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Теги: женщина, туристка, падение, ущелье, Усьвинские столбы



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Ранее 13.02.2021 10:52 Мск В Пермском крае женщина упала в ущелье

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