Упавшая в ущелье в Пермском крае туристка выжила

Женщина, упавшая в ущелье на Усьвинских столбах, жива, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности.

Спасатели сумели добраться до пострадавшей. Пять сотрудников пермской краевой службы спасения добрались до места происшествия на снегоходах, еще трое спасателей - из Чусового. Туристку подняли с помощью спелеооборудования и на специальных носилках доставили до машины "скорой помощи". Она госпитализирована.

По данным краевого минздрава, состояние женщины оценивается как тяжелое. По факту происшествия следственные органы проводят проверку.

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"Соблюдая правила регистрации туристических групп, граждане застраховывают себя от нелепых ситуаций, когда спасателям неизвестны даже примерные координаты поиска в случае невозвращения туристов с маршрута. За 10 дней до турпохода, указав маршрут движения, дату выхода и возвращения группы, а также количество участников, можно зарегистрироваться дистанционно на сайте МЧС России в разделе Услуги/ Он-лайн заявка на регистрацию туристских групп. При регистрации группе присваивается номер, по которому, в случае необходимости, спасатели могут в кратчайшие сроки найти данные о туристах (сколько людей и где они могут находиться). Это важно для оперативной работы спасателей", - говорится в сообщении краевого министерства территориальной безопасности.

Спустя несколько минут после публикации сообщение министерства территориальной безопасности было удалено. Telegram-канал Properm.ru сообщает, что спасатели еще только пытаются поднять пострадавшую наверх.

Напомним, женщина находилась в составе незарегистрированной туристической группы из Тюмени.