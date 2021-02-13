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Происшествия СЗФО В России Санкт-Петербург
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokat-pro.spb.ru

В Ленинградской области мужчина украл частицы мощей святой Матроны Московской, чтобы купить еды

В Ленинградской области полицейские задержали подозреваемого в краже частицы мощей святой Матроны Московской из Тихвинского Богородичного Успенского монастыря, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД региона.

Сообщение о краже поступило в полицию Тихвинского района Ленинградской области от охранника храма 12 февраля. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. При просмотре записей видеонаблюдения было установлено, что мужчина положил ларец с мощами в рюкзак, как только сторож отвернулся. Спустя некоторое время охранник заметил пропажу и обратился в полицию.

В кратчайшие сроки оперативниками уголовного розыска подозреваемый был задержан. Им оказался 33-летний житель Тихвина, который к моменту задержания успел сдать похищенное антиквару за пятьсот рублей.

Как сообщил подозреваемый в полиции на допросе, мощи он украл, чтобы купить еды. В ближайшее время мощи святой блаженной Матроны Московской будут возвращены храм. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ.

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В Ленинградской области мужчина украл частицы мощей святой Матроны Московской, чтобы купить еды

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Теги: мощи, Святая матрона, воровство, храм



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