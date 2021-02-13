В Калужской области частично обрушилась крыша ангара из-за снега: один человек погиб

В Калужской области рухнул ангар. Под завалами могли находиться два человека. Тело одного обнаружили спасатели, сообщает ТАСС.

Частичное обрушение кровли произошло в субботу в ангаре площадью 50 на 100 кв. м, расположенном в городе Людиново. В настоящий момент в зоне ЧС проводят работы 55 человек и 15 единиц техники, ожидается прибытие дополнительных подразделений.

По данным прокуратуры Калужской области, предварительно, частичное обрушение кровли ангара произошло из-за большого скопления снега.

В связи с гибелью 60-летнего мужчины следователи проводят проверку. По информации следственного управления СК России по региону, здание ангара использовал один из местных жителей в качестве автомастерской, под завалами, предположительно, может находиться сын погибшего.