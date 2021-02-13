К концу 2022 года должен заработать российский энциклопедический портал "Знания"

Российский энциклопедический портал "Знания" планируется открыть осенью 2022 года. Сейчас формируется база экспертов, которые пишут для него статьи, сообщает "Парламентская газета".

Решение о создании общенационального научно-образовательного энциклопедического портала было принято Правительством РФ еще в августе 2016 года. Цель проекта - создать единое пространство верифицированных и адаптированных под пользовательский запрос сведений, а также объединить авторов, редакторов и рецензентов в высококлассное экспертное сообщество. В ноябре 2019 года президент Владимир Путин высказался за создание аналога американской "Википедии".

Ранее власти заявили, что закрывать "Википедию" при этом никто не собирается. Задача в том, чтобы иметь свое, а не использовать чужое с расставленными за рубежом акцентами. Например, "Википедия", согласно официальной позиции США, до сих пор не признает Крым российской территорией.

Ответственный редактор АНО "Большая российская энциклопедия" Сергей Кравец отмечает, что считать, что можно построить новое знание на основе старых энциклопедий, - это заблуждение. По результатам анализа "Большой российской энциклопедии" выяснилось, что из нее можно взять без серьезных изменений только 20-25% статей. Это статьи, написанные выдающимися авторами на классические темы. Все остальное придется в той или иной мере перерабатывать.

Основной единицей "Знаний" станет слот - это комплекс материалов, выстроенных вокруг энциклопедического понятия. В него войдут: авторская статья, иллюстративный материал, отсылочный аппарат и библиография. Версия, которая должна заработать через полтора года, будет содержать 120 тысяч таких слотов. Всего в русском языке, по разным оценкам, от 200 до 600 тысяч слов, но есть также большое число специальных терминов, которых стало особенно много в последние десятилетия из-за происходящих в мире изменений.

Слотов будет четыре типа. Первый - это основная статья и инструментарий вокруг нее. Даже в ней может быть зафиксирована альтернативная точка зрения (что и должно быть в качественной энциклопедии). Второй, "отраслевой", - это дополнительная информация, уточняющая информацию или содержащая более развернутый альтернативный взгляд. Предполагается, что у пользователей будет доступ к полнотекстовым базам данных научных публикаций, для чего "Знания" интегрируют с ресурсами Национальной электронной библиотеки. Третий - исследовательский, где будет специальное пространство для дискуссий. Четвертый - это чаты экспертов.

В "Большой российской энциклопедии" сообщили, что прочитать любой человек сможет все, но для участия в дискуссии нужно будет верифицироваться в статусе эксперта.

Вокруг "Знаний" планируется создать активное сообщество как минимум из 10 тысяч экспертов по разным направлениям. В научно-редакционную коллегию войдут около 200 человек, распределенных по 20 отраслевым модулям.

Напомним, в России с 2004 по 2017 гг. издавалась "Большая российская энциклопедия", которая состоит из 35 томов и отдельного тома "Россия" и содержит более 80 тысяч статей. С 2016 года существует электронная версия энциклопедии.