Глава комитета крымского парламента заявил, что Турции следует оставить мечты о юге России

Турции следует оставить мечты о юге России сообщают "РИА Новости" со ссылкой на главу комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля.

Так он прокомментировал продемонстрированную турецким телеканалом карту с прогнозом расширения зоны влияния Анкары на юг России. Ранее в эфире телеканала TGRT1 показали карту, отражающую прогноз Stratfor по расширению турецкой сферы влияния. Предполагается, что к 2050 году в нее войдет ряд государств Северной Африки, Ближнего Востока, бывшего СССР, а также регионы юга России, включая Крым, Кубань, Ростовскую область и республики Северного Кавказа.

Юрий Гемпель заявил что считает эту нелепостью.

"Все выглядит весьма нелепо и напоминает отрывок научно-фантастического жанра. Можно только посоветовать турецкой стороне оставить мечты о российской территории, а то можно и надорваться из-за таких непомерных аппетитов", — приводит издание его слова.

По словам Гемпеля, Турция активно присматривалась к Крыму во времена его нахождения в составе Украины, развернув тогда на полуострове активную пропагандистскую и финансовую деятельность. Однако теперь Крым - Россия, и с ней подобные закулисные игры не пройдут.

Напомним, Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.