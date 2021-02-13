В Липецкой области из-за пожара эвакуировали пациентов больницы
В Липецкой области из-за пожара эвакуировали пациентов Грязинской межрайонной больницы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Пожар произошел сегодня ночью.
"Около часа ночи в населенном пункте Матырский городского округа Липецк на кровле трехэтажного здания Грязинской межрайонной больницы возник пожар. Из зоны задымления был эвакуирован 41 пациент и четыре медработника", - сообщает издание.
Пострадавших нет.
Площадь пожара составила 60 кв. м. Его удалось полностью потушить спустя три часа.