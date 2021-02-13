В Пермском крае женщина упала в ущелье

В поселке Усьва Чусовского городского округа на Усьвинских столбах туристка упала в ущелье, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Министерства территориальной безопасности.

Сообщение о происшествии поступило в диспетчерскую службу сегодня.

По данным ведомства, упавшая - женщина 1982 года рождения. Она находилась в составе незарегистрированной туристической группы из Тюмени. На место выехали спасатели Пермской краевой службы спасения со специальным снаряжением, а также экстренные службы из ближайшего населенного пункта.