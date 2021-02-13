13 Февраля 2021
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Политика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Виктор Казарин, Андрей Гаранин, Антон Колодин (2021) | Фото: t.me/kazarinvn/14

На Ямале Губкинский и Пурпе могут объединить

Заместитель председателя заксобрания Ямала Виктор Казарин встретился с главой Губкинского Андреем Гараниным и главой Пуровского района Антоном Колодиным обсудили инициативу по объединению Пурпе и Губкинского. Об этом в своем telegram-канале сообщил сам Казарин, передает корреспондент Накануне.RU

"Жители Пурпе поднимают вопросы, связанные с удаленностью от Тарко-Сале и удобством получения услуг в Губкинском. В первую очередь это касается получения медицинских услуг. Такая практика в округе у нас есть. Жители не должны терять льготы. Территория отдаленная. Но, безусловно, необходимо учитывать потребности людей", - сообщил он.

По словам Казарина, приоритет для принятия решения - консолидированное мнение пурпейцев и губкинцев по этому вопросу.

"Округ поддерживает инициативы, направленные на повышение качества и доступности услуг", - заявил он.

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На Ямале Губкинский и Пурпе могут объединить

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Теги: Виктор Казарин, Андрей Гаранин, Антон Колодин, объединение муниципалитетов



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