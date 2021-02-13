На Ямале Губкинский и Пурпе могут объединить

Заместитель председателя заксобрания Ямала Виктор Казарин встретился с главой Губкинского Андреем Гараниным и главой Пуровского района Антоном Колодиным обсудили инициативу по объединению Пурпе и Губкинского. Об этом в своем telegram-канале сообщил сам Казарин, передает корреспондент Накануне.RU

"Жители Пурпе поднимают вопросы, связанные с удаленностью от Тарко-Сале и удобством получения услуг в Губкинском. В первую очередь это касается получения медицинских услуг. Такая практика в округе у нас есть. Жители не должны терять льготы. Территория отдаленная. Но, безусловно, необходимо учитывать потребности людей", - сообщил он.

По словам Казарина, приоритет для принятия решения - консолидированное мнение пурпейцев и губкинцев по этому вопросу.

"Округ поддерживает инициативы, направленные на повышение качества и доступности услуг", - заявил он.